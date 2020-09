Candidato a alcalde Javier Petrocelli promete seguir cambiando Progreso

El exalcalde de Progreso Javier Petrocelli se presenta para su reelección. Al comienzo de la nota confiesa que lo decidió el pedido de la gente. “Primero que nada fue la gente. Todo este tiempo los vecinos me fueron diciendo 'vos tenés que seguir', 'tenés que seguir', y después, bueno que mi partido político, el Frente Amplio, a través de distintas listas me impulsan a continuar”.

Nos indicó que “yo en principio era independiente, frenteamplista independiente. Tuve distintas reuniones con cabezas de lista que querían que yo fuera candidato, por ejemplo la 2121 que me invitó a ser candidato para el Municipio de Progreso, les agradecí pero les dije que no, lo mismo pasó con el Partido Comunista que también me invitó a ser candidato por la 1001, también les dije que no. Opté por la lista 939, el movimiento 'Más fuerza que Nadie, Renovación Canaria', una lista nueva, la cual soy parte fundador porque consideré mejor empezar así”.

Consultado por las principales obras que pudo concretar en su período, detalló lo siguiente:

“Bueno muchísimas, muchísimas obras se hicieron en Progreso. Había estado como medio abandonadito en el último quinquenio y logramos concretar el acceso a Progreso. Cerca de tres millones de dólares costó el excelente ingreso a Progreso, con luminarias led y un caminero.

Además, toda la Avenida Artigas, veredas. Progreso no cuenta con veredas de buena calidad, ahora tenemos por lo menos en el centro comercial unos 300 metros hechos de vereda nueva. Camino Folle, pavimentación. A través de la OPP se logró hacer Wilson Ferreira Aldunate, un boulevard, circunvalación en Avenida Artigas, peatonal. Se consiguió el comodato de un excelente espacio cultural que no tenía Progreso. Finalizamos la construcción del camino “4 Piedras, se limpiaron más de 100 kilómetros de pluviales a cielo abierto, se perfiló todo Progreso, porque tenemos mucha caminería en tosca y se continúa haciendo lo propio con la caminería rural, que también tenemos en tosca”.

Agregó Petrocelli que “se iluminó todo Progreso, sea el lugar que sea está iluminado. Se hicieron plazas inexistentes en Progreso, a las cuales se les colocó estaciones saludables y juegos para niños. Se hizo una pista de patín que no había en Progreso, infinidad de cosas se hicieron en Progreso, muchísima inversión para sólo un quinquenio”.

Respecto a las obras que se pueden realizar en los próximos años, en caso de ser electo como alcalde, destacó que “como ideas hay muchísimas, se piensa hacer algún barrio con pavimento firme y colocar cordón cuneta. Pero bueno, hacerlo en definitiva será a través de los cabildos abiertos, los vecinos decidirán qué es lo que se debe hacer en Progreso.

Pero se va a continuar el limpiando las pluviales a cielo abierto, se va a continuar reparando las calles, tanto sea las que tenemos en tosca, como la caminería rural. Además, se va a seguir manteniendo las plazas, se va a hacer una cancha polideportiva en el barrio Norte. Se va a estar edificando un teatro o una sala de conferencias a continuación del espacio cultural, ya que el espacio cultural tiene ingresos tanto por avenida Artigas como por la calle del medio. Se va a continuar construyendo veredas, se va a edificar de cero un mini estadio de baby fútbol, para que lo utilicen los distintos equipos de fútbol infantil que tiene Progreso.

Y bueno más o menos en ese aspecto vamos para continuar cambiando Progreso.

Entre los problemas urgentes a resolver, Petrocelli destaca “ver cómo viene la parte social de ollas populares. Eso primero que nada, pues yo prefiero ayudar un vecino que tenga un plato de comida en estos momentos difíciles a tapar un pozo. Aveces preferí dejar el pozo y darle alimentación a nuestros vecinos.

Continuar en ese aspecto, pero sí comenzar a trabajar en lo que dije al comienzo, de lo que haría en caso de ser reelecto como alcalde del Municipio Progreso.

También tratar de trabajar en todo lo que es deporte, cultura, hacerle accesibilidad a personas mayores. Trabajar con las personas mayores, a veces eso se ha dejado bastante de lado”.

El mensaje del candidato a la reelección a los vecinos de Progreso:

“Bueno, confiaron en el 2015 en que yo iba a ser una muy buena gestión. Yo creo que sí, se hizo una excelente gestión en Progreso, se cumplió con todo lo prometido y se hizo absolutamente más todavía.

Si confiaron una vez, ahora les pedimos un voto de confianza para continuar cambiando Progreso. El vecino ya sabe de lo que soy capaz y ahora armamos un buen equipo de trabajo, todos profesionales en la materia, que van a estar trabajando en deportes, bienestar animal, cultura, adicciones, diversidad, abuso infantil, género, en salud, etc.

Lo único que tienen que hacer este 27 de setiembre es seguir confiando y votar la lista 939 en lo departamental o 1312939-F en lo municipal. Sepan de que dentro del Frente Amplio ustedes pueden poner cualquier lista departamental junto con la nuestra en lo municipal. Muchísimas gracias”.