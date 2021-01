Encontraron un cuerpo en la zona de Florida donde la Policía busca a la joven Carolina Escudero

El cuerpo fue encontrado en la ruta 6, en el km 159, cerca del arroyo Timote, en Florida. La Policía llegó al lugar a partir del estudio de trazabilidad de los celulares, que realizó para determinar la ubicación donde se encontraban Carolina Escudero y su expareja, en las horas del 11 de enero en que él dijo que estuvieron juntos, antes de que se suicidara por ahorcamiento.

El cadáver, que fue encontrado en avanzado estado de descomposición y semi carbonizado, en un pozo con piedras encima, aún no ha sido identificado, por lo que no puede afirmarse que sea de Carolina Escudero. No obstante, el Jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza, y el de Florida, Rúben Saavedra, coinciden en que hay indicios de que podría ser el cuerpo de la joven buscada.

Las máximas jerarquías de la Jefatura de Policía de Canelones y de la de Florida, personal de Policía Científica, y Fiscalía, estuvieron presentes en el lugar del hallazgo.

LA BÚSQUEDA DE LA JOVEN POR PARTE DE LA POLICÍA

Más de 60 efectivos policiales realizaron la búsqueda de la joven en su casa en Las Piedras, Canelones, y a través de rastrillajes por tierra y aire en la zona donde está ubicado el tambo en el que trabajaba su expareja, en la ruta 63, km 2. La hermana de la joven desaparecida afirmó que lo último que supo de ella es que tendría un encuentro con el hombre en dicho establecimiento lechero.

La Policía realizó además un estudio de trazabilidad de los celulares para determinar la ubicación donde se encontraban Carolina Escudero y su expareja, en las horas del 11 de enero en que él dijo que estuvieron juntos, antes de que se suicidara por ahorcamiento.

EL ALLANAMIENTO AL DOMICILIO DE SU EXPAREJA

La Policía allanó la vivienda de la expareja de la joven de 27 años desaparecida, Carolina Escudero. En la casa del hombre, que se había suicidado antes de declarar ante Fiscalía, encontraron un arma y vestimentas con sangre.

HABLÓ UNA AMIGA Y VECINA

Melisa Arévalo, quien es vecina y amiga de Carolina Escudero, dijo a Telenoche que había intercambiado mensajes con la joven por celular el lunes 11 de enero, a la hora 21, antes de que desapareciera.

Arévalo afirmó que la última respuesta de Carolina le resultó muy llamativa.

Afirmó la vecina que conoce a Carolina desde hace tres años aproximadamente. "Es una persona muy servicial, muy buena madre, excelente persona, muy trabajadora", expresó sobre la joven desaparecida. "Llegaba a las siete de trabajar, se ponía a limpiar, no salía de ahí; nunca faltaba al trabajo", agregó Arévalo.

"Era diferente cuando estaba sola que cuando estaba con su ex", remarcó. Cita como ejemplo que "cuando él venía, ella no venía a casa, se encerraba mucho".

HISTORIA DE LA DESAPARICIÓN

El 12 de enero se recibió una denuncia en la Seccional 11 de San Ramón, sobre la desaparición de una joven de 27 años. El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, explicó que se realizaron las indagaciones previstas para una persona desaparecida, incluyendo a sus familiares, y a también su expareja, en más de una oportunidad.

Quien fuera compañero sentimental de la joven, un hombre con el que tuvo una relación de muchos años y un hijo, aseguró a la Policía haberla visto por última vez el 11 de enero por la noche.

El individuo estuvo el 13 de enero por la noche hasta la 1 am del día siguiente declarando, por inconsistencias que se detectaron en sus relatos.

El jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza, informó que la expareja de la joven no llegó a declarar en Fiscalía, ya que había sido emplazado para el 14 de enero a la hora 8:30, y se ahorcó antes

Trascendió que la expareja tenía una carta para su madre donde decía que lo culpaban "de algo que él no era".

El mismo día por la tarde, personal de las jefaturas de Policía de Canelones y Florida realizaron en helicóptero y por tierra la búsqueda en la zona de Chamizo, donde el hombre había dicho al ser indagado que estuvo con la mujer.

Se suspendió la búsqueda sobre el final de la jornada, y se retomará el 15 de enero a la hora 8 am.

Se están revisando además cámaras de comercios del lugar, para establecer si realmente el automóvil que él menciona se trasladó por esta zona.