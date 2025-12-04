Detienen a autor de un hurto en Las Piedras

Details Thursday, 04 December 2025 05:38

Un hombre de 33 años fue detenido en Las Piedras luego de intentar escapar a pie tras sustraer mercadería de un comercio ubicado en la calle Dr. Pouey. El sospechoso, identificado por sus iniciales L.A.G.R., cuenta con varios antecedentes penales.

La intervención comenzó cuando un equipo del PADO recibió la alerta por un hurto en desarrollo. Al llegar a la zona, los policías iniciaron un patrullaje y divisaron a un individuo que, al notar la presencia policial, emprendió la huida.

Durante la fuga atravesó predios cercanos y subió a distintos techos en un intento por evitar ser detenido. Con el apoyo de otras unidades, se desplegó un operativo que permitió interceptarlo sobre una vivienda, cuyo dueño también denunció daños provocados durante la persecución.

Tras ser trasladado ante la Justicia, el hombre fue condenado por “un delito de hurto en reiteración real con un delito de daño”, imponiéndosele una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.