Atlántida inauguró una terraza-mirador en la zona de la Playa Mansa

Details Tuesday, 30 December 2025 13:26

Atlántida incorporó un nuevo espacio público con la inauguración de la Terraza de Atlántida, un mirador costero ubicado sobre la Playa Mansa.

La apertura se realizó el pasado domingo 28 de diciembre, al atardecer, con la presencia de autoridades departamentales, municipales y público que se acercó al lugar.

La obra se emplaza en la rambla Tomás Berreta, en la esquina con la calle Ciudad de Montevideo, donde funcionaba un antiguo parador que fue demolido. En su lugar se generó un espacio abierto e integrado al entorno, con un mirador de aproximadamente 250 metros cuadrados que combina madera, arena y césped, además de mobiliario urbano de hierro y madera.

El área se sitúa entre la vereda de la rambla y la arena de la playa, con acceso por una escalera de piedra existente. El equipamiento incluye juegos infantiles, sectores de descanso y una hamaca.

Según se informó, la inversión fue cercana a los $ 1.700.000. De ese monto, $ 1.500.000 fueron financiados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a través de la Dirección de Desarrollo Económico, y los $ 200.000 restantes correspondieron a aportes del Gobierno de Canelones. El diseño y la ejecución estuvieron a cargo de la Dirección General de Espacios Públicos, en coordinación con la Dirección de Turismo y el Municipio de Atlántida.

Del acto participaron el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el secretario general, Pedro Irigoin, el director general de Espacios Públicos, Eugenio Castro, el alcalde de Atlántida, Ernesto Capano, concejales municipales y vecinos.

En el marco de la inauguración, Legnani señaló que “los espacios que están abandonados generan esa sensación de tristeza, de oscuridad. En este caso, esa oscuridad ya no está, pero además ahora tenemos este espacio hermoso”. A su vez, Castro indicó que el retiro del antiguo parador respondió a razones de seguridad, al recordar que “había un parador que ya no tenía sentido, que estaba complicando incluso las actividades de Atlántida”, y que el nuevo diseño “buscó contemplar a la familia”.

El alcalde Capano, por su parte, recordó que se trataba de “un lugar oscuro, un lugar perdido para Atlántida, pero con un potencial enorme”, y llamó a cuidarlo, al señalar que “tiene que ser un lugar sagrado: tenemos que cuidarlo, disfrutarlo y amarlo”.