Canelones extiende plazo para el beneficio de buen pagador de la contribución inmobiliaria

Details Tuesday, 30 December 2025 13:57

Los contribuyentes de Canelones podrán acceder al beneficio de buen pagador de la contribución inmobiliaria y tributos relacionados hasta el 7 de enero de 2026, según informó la comuna. Quienes cancelen la deuda antes de esa fecha obtendrán un descuento del 15 % sobre la contribución correspondiente al año 2026.

La directora general de Recursos Financieros, Carolina López, indicó que se fijó esta fecha “dado que estos últimos días del año el sistema no está habilitado”. Los pagos pueden efectuarse en línea o a través de las redes de cobranza habilitadas hasta el 7 de enero inclusive.

López añadió que existe un beneficio adicional para quienes paguen la totalidad de la contribución al contado: “es de un 10 %; se accede a ese beneficio haciendo el pago de la contribución del año 2026 antes del primer vencimiento del año, que será el 18 de febrero”.

La Intendencia de Canelones también anunció que el calendario de vencimientos de los tributos fue unificado. Según López, “el criterio general es que los tributos vencen el día 15 de cada mes y si el día 15 cae en día inhábil, pasa al día hábil siguiente. La contribución inmobiliaria, para que uno lo tenga presente, vence los meses pares: febrero, abril, junio y así sucesivamente”.

El calendario completo de pagos está disponible en línea en:

https://www.imcanelones.gub.uy/servicios/consultas/calendario-pagos-2026