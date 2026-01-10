Monday, 12 January 2026

 
Intendencia de Canelones registra más de 1.100 pedidos de asistencia por temporal

Saturday, 10 January 2026 16:03

Según datos actualizados difundidos por la Intendencia de Canelones, el temporal que afectó al departamento generó 1.188 solicitudes de intervención, en el marco de la Emergencia N.º 283, asociada a una Advertencia Amarilla emitida el 9 de enero de 2026.

La mayor parte de los reportes corresponde a afectaciones en el arbolado, con 599 casos, seguido por daños en el tendido eléctrico, que totalizan 386 intervenciones. Además, se registraron 132 reclamos por calles cortadas, 42 situaciones de inundación y 26 asistencias a damnificados.

Como consecuencia de la situación, tres familias debieron ser evacuadas, mediante un operativo coordinado entre el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) Canelones, el Centro de Emergencias Médicas (CEM) y la Dirección de Desarrollo Humano. Las evacuaciones se realizaron en zonas de Ciudad de la Costa, Barros Blancos y Nicolich.

En el departamento continúan desplegados varios equipos operativos, con trabajos coordinados por el CECOED junto a los Comités de Emergencia Municipales, distintas áreas de la Intendencia y organismos nacionales, entre ellos el Ministerio del Interior, el Ejército Nacional, UTE, OSE, ANTEL, MIDES, MGAP, INUMET y DINAGUA.

De acuerdo a lo comunicado, se solicita a la población extremar las precauciones y realizar los reportes correspondientes ante situaciones de emergencia a través de las vías de contacto habilitadas, que incluyen el teléfono fijo 0800 2022, la línea celular *2022 y el Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias de Canelones (SIREC), mediante su aplicación móvil.

