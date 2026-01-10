Saturday, 10 January 2026

 
TITULARES

Intendencia de Canelones registra más de 200 pedidos de asistencia por temporal

Details
Saturday, 10 January 2026 16:03

Según datos difundidos por la Intendencia de Canelones, el temporal que afecta al departamento ha generado 235 solicitudes de intervención, tras la activación de la Emergencia N.º 283, asociada a una Advertencia Amarilla emitida el 9 de enero de 2026.

La mayoría de los reportes estuvo vinculada a afectaciones en el arbolado, con 187 casos, seguida por daños en el tendido eléctrico, que alcanzaron 27. Además, se registraron 10 situaciones relacionadas con inundaciones, siete reclamos por calles cortadas y cuatro asistencias a damnificados.

Las zonas más afectadas se concentran en el área costera, donde equipos de la Intendencia de Canelones y del CECOED Canelones continúan trabajando para restablecer las condiciones de seguridad.

De acuerdo a lo comunicado, se solicita a la población extremar las precauciones y realizar los reportes correspondientes ante situaciones de emergencia a través de las vías de contacto habilitadas, que incluyen el teléfono fijo 0800 2022, la línea celular *2022 y el Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias de Canelones (SIREC), mediante su aplicación móvil.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Haga click en el aviso para más información 👇

January 10, 2026

Intendencia de Canelones registra más de 200 pedidos de asistencia por temporal

January 10, 2026

Grupo Corazón Celeste llevó la fantasía del 6 de enero a barrios y al Hospital Dr. Alfonso Espínola

January 10, 2026

Tres formalizados por un intento de homicidio en la ciudad 18 de Mayo

January 10, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.