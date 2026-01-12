Homicidio en La Paz: joven de 19 años murió tras ser atacado dentro de una vivienda

Details Monday, 12 January 2026 23:19

Un violento episodio ocurrido en la tarde de este lunes es investigado por la Policía de Canelones, luego de que un joven de 19 años, que no registraba antecedentes, fuera asesinado a balazos en la ciudad de La Paz. El ataque tuvo lugar en la zona de las calles Constitución y de Las Artes.

De acuerdo a la información recabada, la víctima se desplazaba en un automóvil a alta velocidad debido a que era seguida por dos hombres que circulaban en una moto. Al llegar a la intersección mencionada, el conductor perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada, dentro de una cuneta.

Un testigo relató que, al intentar asistir a las personas que viajaban en el auto, observó que el conductor descendió rápidamente y corrió hacia una vivienda cercana. Los ocupantes de la moto bajaron del birrodado y fueron tras él, ingresando al domicilio.

Ya dentro de la casa, el joven recibió tres disparos, uno de ellos en la cabeza, que le provocaron la muerte. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en la moto. Según el testimonio, ambos vestían ropa oscura y llevaban casco. La mujer de 24 años que acompañaba a la víctima en el vehículo resultó ilesa.

Espacio patrocinado