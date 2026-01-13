Campaña de vacunación contra el VRS en Canelones hasta el viernes 16 de enero

Details Tuesday, 13 January 2026 14:20

Esta semana, la ciudad de Canelones cuenta con la presencia del programa Canelones Salud Integral, que lleva adelante una campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincicial (VRS) a través de los móviles de la Dirección de Salud.

La atención se viene desarrollando desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de enero, junto con el funcionamiento habitual.

Entre los servicios disponibles se incluyen vacunación (esquema regular, gripe, virus respiratorio sincicial (VRS) y COVID-19), test rápidos de anemia, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sífilis y control de glicemia, control de presión arterial, salud bucal (arreglos, extracciones y limpieza de sarro), salud visual, salud auditiva, Papanicolau, mamografía, electrocardiograma, consulta psicológica, Salud en tu barrio y técnica odontológica PRAT (sellantes).

También se dictan charlas (odontología infantil) y cursos educativos sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCB), uso del desfibrilador externo automático (DEA) y prevención de accidentes en el hogar.

Para consultas, se puede contactar al WhatsApp de la Línea Salud: 092 572 539, o a la Línea Mamógrafo: 092 572 549.

