Incendio fatal en Las Piedras: una mujer de 69 años perdió la vida

Details Tuesday, 27 January 2026 20:16

Una mujer de 69 años falleció este martes por la mañana a raíz de un incendio ocurrido en el apartamento que alquilaba en la ciudad de Las Piedras.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras detectar una importante presencia de humo e incluso intentaron acceder al apartamento, pero el ingreso no fue posible por las condiciones existentes dentro del inmueble. Personal de Bomberos concurrió al lugar y, luego de extinguir las llamas, encontró el cuerpo sin vida de la mujer en el interior de la vivienda.

La fiscal María José Olivera explicó que aún no es posible establecer el origen del incendio, ya que resta una pericia preliminar. En ese marco, expresó que se analizarán las cámaras de la zona y se recabarán testimonios de vecinos para descartar la intervención de terceros.

La víctima fue identificada como Nelly Carmona, oriunda de Fray Bentos, quien durante años se desempeñó como taquígrafa en la Junta Departamental de Río Negro. En el último tiempo residía en Las Piedras, donde alquilaba el apartamento en el que ocurrió el siniestro.

La propietaria del inmueble donde ocurrió el incendio cuestionó luego el tiempo de respuesta del procedimiento y señaló que el camión de Bomberos de Las Piedras se encontraba fuera de servicio, mientras que, desde el destacamento, indicaron que la unidad llegó en pocos minutos y controló el fuego. El hecho continúa bajo investigación de Bomberos y la Fiscalía.

