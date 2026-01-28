Asesinan a un hombre de 28 años en Canelones

Details Wednesday, 28 January 2026 14:55

Un hombre de 28 años fue asesinado en la madrugada de este martes en las inmediaciones de Continuación Tomás Berreta.

Cerca de las 02:00 horas, personal de la unidad PADO acudió a un llamado por disparos de arma de fuego. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima caída en la puerta de una vivienda, con heridas de bala en el tórax. Minutos después, una unidad del SAME constató su fallecimiento en el sitio.

De acuerdo con los testimonios recabados, la víctima se encontraba dentro de la vivienda cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir, fue atacado con al menos tres disparos. Tras los hechos, se reportó la huida de una motocicleta, cuya dirección y ocupantes están bajo análisis de las autoridades.

Según información policial, la víctima tenía antecedentes por violencia doméstica y por delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

La Dra. Penza, Fiscal de 1° Turno, asumió la dirección de la causa y dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como la intervención del médico forense.

