Cinco heridos tras un siniestro de tránsito en la ruta Interbalnearia

Un accidente de tránsito ocurrido cerca de la medianoche de este lunes, en el kilómetro 31 de la ruta Interbalnearia, en El Pinar, dejó cinco personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

El hecho se produjo en la intersección con avenida Indianápolis, cuando un automóvil que circulaba de oeste a este chocó contra una camioneta que cruzaba la ruta de sur a norte, en un cruce con semáforos en funcionamiento.

El auto era conducido por un joven uruguayo de 19 años, único ocupante del vehículo, quien presentó traumatismos leves. Tras ser asistido fue dado de alta en el lugar.

La camioneta, con matrícula chilena, transportaba a cinco personas. El conductor, un ciudadano chileno de 70 años, sufrió lesiones graves y fue derivado de urgencia al Hospital de Clínicas, en Montevideo. En ese mismo centro quedó internado otro de los ocupantes, un hombre de nacionalidad australiana, que también resultó con lesiones graves.

Una mujer australiana de 45 años fue trasladada a una mutualista de la capital con múltiples traumatismos. En el vehículo viajaba además una adolescente de 12 años, que presentó lesiones leves, y otra mujer australiana cuya edad no fue informada. Ambas recibieron atención médica en centros asistenciales.

Personal de Policía Científica realiza pericias para establecer las causas del hecho.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

