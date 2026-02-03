Conductor de camión pierde la vida tras accidente en la Ruta 5

Details Tuesday, 03 February 2026 11:16

Este lunes, un hombre falleció tras un accidente de transito en la Ruta 5, en Progreso, kilómetro 26.

Según datos preliminares de la Policía Caminera, el siniestro involucró un camión que intentaba cruzar la ruta hacia el este y una camioneta que circulaba por la senda de salida en dirección norte.

El conductor del camión, de 50 años, quedó atrapado en la cabina y falleció en el lugar. El vehículo terminó despistando hacia la cuneta y chocando contra una columna de alumbrado público.

Por otro lado, el conductor de la camioneta, un hombre de 30 años, sufrió lesiones moderadas y fue trasladado a un centro de atención médica.

Las causas del accidente están bajo investigación.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

Espacio patrocinado