Móvil de salud atenderá en Atlántida durante cinco jornadas

La Intendencia de Canelones informó que el móvil sanitario y el equipo de profesionales estarán en Atlántida desde hoy lunes 23 hasta el viernes 27 de febrero.

Durante ese período se brindarán distintas prestaciones orientadas a la prevención y al control de la salud. Entre ellas se encuentran la vacunación (esquema regular, gripe, Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y COVID), la realización de test rápidos de anemia, Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y sífilis, así como controles de glicemia y presión arterial.

Asimismo, se ofrecerá atención en salud bucal (arreglos, extracciones y limpieza de sarro), junto con servicios de salud visual y auditiva. También está prevista la realización de estudios como Papanicolau, mamografía y electrocardiograma, además de consultas psicológicas, el dispositivo Salud en tu barrio y la aplicación de técnica odontológica Programa de Restauración Atraumática (PRAT) (sellantes).

La agenda incluye, además, charlas de odontología infantil y cursos educativos vinculados a la salud, que abarcan primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar básica (RCB), uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y prevención de accidentes en el hogar.

Por consultas, la población puede comunicarse mediante WhatsApp con la Línea Salud (092 572 539) o con la Línea Mamógrafo (092 572 549).

