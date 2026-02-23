Wednesday, 25 February 2026

 
Candonga Africana ganó las llamadas de Canelones

Monday, 23 February 2026 15:27

Candonga Africana se quedó con el primer puesto del concurso oficial de llamadas de Canelones, realizado en Ciudad de la Costa, al alcanzar 506 puntos.

El desfile tuvo lugar sobre la avenida Giannattasio, entre Secco García y Almenara, ante un importante marco de público. Las comparsas desplegaron candombe, carros y coreografías, con propuestas que evocaron sus raíces.

Según informó la Intendencia de Canelones, detrás de la ganadora se ubicaron Lonjas del San Marcos (504), Abran Cancha (474), ADN Yorugua (471) y La Liberal (460), completando los cinco primeros lugares que obtuvieron el pase directo a las llamadas de Ansina, el viernes 6 de marzo, y aseguraron su participación en el concurso canario de 2027.

