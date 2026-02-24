Wednesday, 25 February 2026

 
Convenio marco entre Canelones, Montevideo, San José y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial para actualizar herramientas de planificación urbana

Las intendencias de Canelones, Montevideo y San José, junto con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), acordaron un convenio marco para actualizar las herramientas de planificación del área metropolitana y diseñar proyectos que respondan a las demandas actuales de la población.

Rosana Nabune, directora general de Planificación y Gestión Territorial, explicó que el acuerdo contempla dos instrumentos principales. En primer lugar, se realizará “la revisión de las estrategias metropolitanas, que ya tienen unos cuantos años, entonces es momento de hacerlo porque nuestros territorios, especialmente Canelones, ha cambiado mucho. La población es dinámica, los servicios van cambiando, van requiriendo nuevas necesidades, entonces la actualización nos ayuda a poder planificar y gestionar mejor el territorio”.

La funcionaria añadió que también se implementará el Observatorio Territorial, “un instrumento interesante que nos parece importante hacerlo de forma colaborativa y generando sinergias entre los departamentos que estamos formando parte de la zona sur y que tenemos realidades que se van vinculando todo el tiempo desde trabajar, desarrollar el territorio y vivirlo”.

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, sostuvo que uno de los desafíos más urgentes es la movilidad metropolitana. “Canelones creció un 13% de un censo a otro. En el 2011 éramos 520.000, hoy somos 608.960, y muchas de esas personas se han ido a vivir a la costa”. Legnani remarcó que el crecimiento poblacional obliga a repensar no solo la circulación de las personas, sino también los servicios y las necesidades ambientales que emergen con la expansión urbana.

Nabune destacó además que el convenio “nos da herramientas para ir volcando en la revisión de nuestros instrumentos que son más específicos, son como un acercamiento dentro de estas estrategias y abordan otras cosas que son particulares del sector”.

Por último, Paola Florio, directora de la DINOT, señaló que la baja natalidad es uno de los retos más importantes del país y que es necesario repensar el desarrollo urbano. “De esa mirada tenemos desafíos en el hábitat, en infraestructura, desafíos ambientales que requieren de una acción mancomunada entre los distintos gobiernos departamentales, el gobierno nacional y la población en su conjunto”, concluyó.

