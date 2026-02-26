Thursday, 26 February 2026

 
La Paz celebró con su Gran Peña Aniversario

Thursday, 26 February 2026 13:54

El Anfiteatro de La Paz fue escenario de una noche colmada de folklore, emoción y encuentro generacional, en el marco de los 154 años de la ciudad.

En el marco de los festejos por el 154° aniversario de la ciudad, La Paz volvió a encontrarse con su esencia en una nueva edición de la tradicional Gran Peña Aniversario. El Anfiteatro se transformó en punto de reunión para familias, vecinos y vecinas que compartieron una velada atravesada por la música, la danza y el orgullo local.

La propuesta artística ofreció un recorrido diverso y representativo del sentir paceño. Sebastián “El Tucu” fue el encargado de abrir la noche, aportando toda su energía y carisma desde el primer momento. Luego, el grupo Anhelos de AJUPEN (integrado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Paz) sumó calidez y experiencia, reafirmando el valor de la participación activa de las personas mayores en la vida cultural de la ciudad.

El ballet folklórico “Alma de Cardo” trajo color y tradición con sus coreografías, realzando la riqueza de nuestras danzas típicas y generando uno de los pasajes más celebrados por el público.

El punto culminante llegó con la presentación del cantautor Tabaré Arapí y su banda. Más que un recital, su actuación fue un homenaje sentido a la identidad local con composiciones dedicadas a personajes emblemáticos y paisajes de la ciudad que emocionaron a los presentes, especialmente cuando sonó “A sus lunas y sus canteras”, convertida ya en un verdadero himno paceño.

Casas naturales

July 11, 2022

