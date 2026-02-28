Saturday, 28 February 2026

 
TITULARES

Liguilla del carnaval se define este sábado en Las Piedras

Details
Saturday, 28 February 2026 14:05

La instancia de fallos de la liguilla del carnaval se realizará este sábado 28 en Las Piedras. En la madrugada del domingo se darán a conocer los resultados oficiales, con lo que quedará cerrada la segunda rueda del certamen departamental.

El escenario, instalado frente al shopping de la ciudad sobre la pista de patín, ha recibido en estos días a 14 murgas y cuatro conjuntos de humoristas que compiten por avanzar en la definición. Esta etapa dio continuidad a la actividad desarrollada anteriormente en Parque del Plata.

Además de los conjuntos en competencia, cada jornada incluyó un espectáculo de cierre a cargo de agrupaciones vinculadas a Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAECPU). Mi Vieja Mula se presentó en la apertura; el 26 actuó Diablos Verdes y el 27 fue el turno de Curtidores de Hongos. Para este sábado está previsto el cierre artístico de Cayó la Cabra, informó la comuna.

Las etapas pueden seguirse en el canal oficial de YouTube de la Intendencia de Canelones (https://www.youtube.com/@GobiernodeCanelones), donde cada noche también se difunde el “punto a punto” con los resultados en Murga y Humoristas.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Básquetbol: Uruguay ganó en Argentina y lidera invicto rumbo al Mundial 2027

February 28, 2026

SUCIVE anuncia plan de descuentos para regularizar deudas pendientes hasta 2025

February 28, 2026

Liguilla del carnaval se define este sábado en Las Piedras

February 28, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.