Las Piedras conmemoró a Julio Sosa en el centenario de su nacimiento

Details Thursday, 05 March 2026 15:05

Las Piedras conmemoró los 100 años del nacimiento de Julio Sosa con una velada especial realizada días pasados en el Espacio Cézanne.

La actividad, titulada “Homenaje 100 años de Julio Sosa”, reunió a vecinos, artistas y referentes del tango en una noche atravesada por la memoria y la identidad cultural.

El público colmó la sala desde temprano. Entre los asistentes hubo seguidores históricos del género y jóvenes intérpretes que reconocen en Sosa una referencia ineludible. El clima fue de respeto y celebración, con un repertorio que recorrió las obras más representativas del cantante nacido en Las Piedras y consagrado en el Río de la Plata.

El espectáculo contó con la participación de músicos y cantantes locales, además de invitados especiales y representantes de ACADEM. También asistieron el exintendente Marcos Carámbula y la profesora Elena Pareja, vinculada al área cultural. Sobre el escenario se sucedieron actuaciones de Diana López, Jorge Araujo, Alberto “Corto” Nievas, Tito Cabral, Antonio Dattole y el grupo Magoya (integrado por Ramón Alvariño, Marcos Rijo, Jhonny Leal y Silvio), entre otros intérpretes como Poquitos Tango (Roberto Dattole), Manuel Corcelet, Víctor Dovat, Tabaré Arapi, Julio Valdez y Pablo Altesor.

Cada presentación evocó el estilo firme y expresivo que distinguió al llamado “Varón del Tango”, generando momentos de marcada conexión con la audiencia en clásicos que forman parte del repertorio rioplatense.

Los organizadores destacan que “más allá del homenaje puntual, la actividad reflejó la vigencia del tango en la ciudad. La articulación entre ACADEM y el colectivo ‘Todos por el Tango’ buscó reafirmar el compromiso con la difusión del género y mantener activa la tradición cultural que identifica a Las Piedras”.

El homenaje puso en evidencia que a un siglo de su nacimiento, la figura de Julio Sosa continúa ocupando un lugar central en la memoria artística local.

Espacio patrocinado