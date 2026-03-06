Comparsas de Canelones y Montevideo desfilan en Las Piedras este viernes 6

Details Friday, 06 March 2026 14:13

Las calles de Las Piedras volverán a ser escenario de una noche dedicada al candombe con la realización de una nueva edición de Las Llamadas de Ansina, prevista para este viernes 6 de marzo desde las 20:00 horas.

El desfile tendrá lugar sobre la calle República Argentina, en el tramo comprendido entre Luis Alberto de Herrera y Blandengues. La actividad será con acceso libre para el público.

La edición 2026 del desfile será dedicada a Boris Cúneo, en reconocimiento a su trayectoria dentro del candombe y el Carnaval.

En total participarán trece comparsas provenientes de Canelones y Montevideo. Entre ellas se encuentran las cinco agrupaciones mejor ubicadas en el concurso de Llamadas de Ciudad de la Costa y otras cinco que se destacaron en el tradicional desfile por Isla de Flores. Diez de los conjuntos competirán por el primer puesto.

El espectáculo comenzará con el pasaje de La Ventolera (invitados) y continuará con el desfile de Balelé (comparsa invitada), la local Candonga Africana (ganadora de Las Llamadas de la Costa y de Durazno), Valores, Lonjas del San Marcos, Yambo Kenia, Abran Cancha, Cenceribo, ADN Yorugua, Lonjas de Ciudad Vieja, La Liberal, La Unicandó, Cuareim 1080 (ganadora en Montevideo que participará como comparsa invitada) y Toque de Amigos (comparsa invitada).

La actividad será transmitida para todo el país por Canal 5, en el marco de una coproducción entre la Intendencia de Canelones y la Televisión Pública.

Espacio patrocinado