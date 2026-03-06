Dos hombres condenados tras amenazar con un arma de fuego a una mujer y a sus hijos

Details Friday, 06 March 2026 13:53

Una mujer de 31 años denunció que su expareja, un hombre de 38 años contra quien mantiene medidas cautelares vigentes, ingresó junto a otro individuo a su vivienda en la ciudad de Canelones, donde retuvieron a sus hijos de dos y cinco años y profirieron amenazas con armas de fuego.

Personal de la Unidad de Respuesta Policial y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) acudió al lugar, logrando la detención de ambos involucrados y el rescate de los menores, quienes fueron hallados ilesos. Durante el procedimiento se incautó un revólver calibre .22 y una réplica de arma de fuego. Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como N. F. F. A., de 38 años, (poseedor de siete antecedentes penales por cuatro delitos de hurto, lesiones personales, receptación y violencia doméstica), y M. A. R. M., de 27 años, (poseedor de siete antecedentes penales por seis delitos de hurto y violencia privada).

Conducidos ante la Justicia, se dictaron las siguientes condenas: N. F. F. A. fue condenado a 13 meses de prisión efectiva por ser “autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica especialmente agravada, en concurso formal con un delito de lesiones personales especialmente agravadas, ambos en reiteración real con un delito de porte de arma por reincidente”. Además, se dispuso una reparación patrimonial a favor de la víctima equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado.

Por su parte, M. A. R. M. recibió una pena de cinco meses de prisión efectiva por ser “autor penalmente responsable de un delito de violencia privada especialmente agravada”.

