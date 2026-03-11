Intendencia de Canelones renueva acuerdo marco con la Universidad de la República

Details Wednesday, 11 March 2026 11:45

La Universidad de la República (Udelar) y la Intendencia de Canelones renovaron recientemente el convenio marco de cooperación que mantienen desde 2005.

El acuerdo abarca cuatro facultades universitarias (Derecho, Psicología, Agronomía y Ciencias Económicas y de Administración) y el Centro Universitario Regional Este (CURE), que participan en proyectos de diversa índole. Entre ellos se encuentran consultorios jurídicos gratuitos para poblaciones vulnerables, programas de orientación y apoyo en salud mental, asesoramiento a pequeños productores y estudios económicos sobre las distintas microrregiones del departamento.

El responsable del Centro de Estudios Estratégicos Canarios (CEEC), Alejandro Sosa, destacó la continuidad del trabajo entre ambas instituciones: “Este convenio se inició en 2005 y se ha ido renovando de forma constante, permitiendo abordar necesidades económicas, sociales y ambientales, entre muchas otras”.

Entre los proyectos recientes figura la puesta en marcha de un espacio piloto de atención en salud mental para funcionarios departamentales. El servicio, gestionado por la Facultad de Psicología, ofrece asistencia gratuita en horarios preestablecidos, con el objetivo de que el personal pueda expresar y recibir apoyo sobre cuestiones personales.

En el ámbito jurídico, la Facultad de Derecho mantiene consultorios gratuitos en distintos municipios, brindando orientación judicial a la población en situación de vulnerabilidad, mientras que la Facultad de Agronomía asesora a productores familiares en innovación y mejora tecnológica. Paralelamente, el CURE realiza estudios sobre la calidad del agua en ríos, lagos y playas del departamento, aportando información para la gestión ambiental.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, valoró la renovación del convenio como un instrumento estratégico para fortalecer la presencia de la universidad en el territorio: “Es un convenio muy significativo. Permite que docentes y estudiantes desarrollen iniciativas de interés y beneficio para la población en general”, señaló. Además, anticipó que la proyección futura del acuerdo incluirá áreas como gestión cultural, formación ambiental y estudios sobre oportunidades productivas locales.

