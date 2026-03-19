Municipio de Las Piedras interviene para eliminar basurales en los barrios

Details Thursday, 19 March 2026 13:14

Días pasados se llevó a cabo una jornada de limpieza y recuperación de espacios públicos en Las Piedras, centrada en la erradicación de basurales en distintos barrios de la ciudad.

Según informó el Municipio de Las Piedras, se intervinieron 12 puntos críticos que se habían convertido en focos de acumulación de residuos.

La actividad se realizó junto a Canelones Ambiental y contó con la participación de vecinos de la zona, quienes colaboraron en las tareas de limpieza y organización. Además de la remoción de basura, se instalaron carteles preventivos y se entregaron folletos informativos a la población, con números de contacto y procedimientos para realizar denuncias o reclamos vinculados a la gestión de residuos.

Entre los barrios intervenidos se encuentran 19 de Abril, Las Ranas, San Marcos y De Los Pájaros. Según el Municipio, la iniciativa busca prevenir focos de infección y la proliferación de plagas, así como preservar la limpieza de los espacios comunes.

Foto: Municipio de Las Piedras

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