Progreso organizará una tertulia literaria abierta en el marco del Mes de la Mujer

Details Thursday, 19 March 2026 13:15

El Municipio de Progreso informó que el sábado 28 de marzo se realizará la actividad Voces de Progreso, una tertulia literaria abierta a la comunidad en el marco del Mes de la Mujer.

La iniciativa se llevará a cabo a partir de las 17 horas en el Espacio Cultural de Progreso.

Según indicaron desde el municipio, los interesados pueden inscribirse llamando al 097 013 468 para asegurar su participación.

La jornada contará con diversas actividades orientadas a la expresión literaria y oral, entre ellas: Ecos del alma (poesía), Tejiendo relatos (cuentos y narrativa), Horizontes de papel (presentación de libro propio) y Mi historia, mi voz (anécdotas orales).

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