45.ª edición de la Criolla del Parque Roosevelt

Details Thursday, 26 March 2026 14:55

El Parque Roosevelt, en Canelones, recibirá del miércoles 1 al domingo 5 de abril la 45.ª edición de la Fiesta Criolla, que este año lleva el nombre de “50 Aniversario del Club de Leones de Shangrilá”.

Durante la Semana de Turismo, el evento ofrecerá espectáculos, actividades tradicionales y propuestas para toda la familia.

Los asistentes podrán disfrutar de jineteadas con delegaciones nacionales e internacionales, shows musicales de distintos géneros y una feria de emprendedores locales. Habrá también actividades recreativas y culturales para niños, jóvenes y familias, incluyendo juegos, payadores y danzas folclóricas.

Los espectáculos se desarrollarán desde las 10:00 horas, y los principales en el ruedo central comenzarán a las 19:00 horas:

Miércoles 1: Pablo Altesor, Catherine Vergnes, Matías Valdéz y La Penúltima.

Jueves 2: Rienda Suelta, El Alemán, Luana y Lucas Sugo.

Viernes 3: Guadalupe Romero, Larbanois & Carrero, La Dosis y Herederos Para Vos.

Sábado 4: Dúo Coames, Copla Alta, La Nueva Escuela y Cumbia Club.

Domingo 5: La Misma Cuadra, Emiliano y el Zurdo + Alejandro Balbis, Chacho Ramos.

Jaime Bandeira, presidente del Comité Organizador, destacó que “la criolla mantiene su esencia ofreciendo actividades durante toda la jornada, donde el ruedo ocupa un lugar central”.

Según la Intendencia de Canelones, se espera superar los 50.000 visitantes, con público urbano y rural, y participación de delegaciones internacionales. La recaudación será destinada al Centro Horizonte, que brinda educación y contención a niñas y niños con parálisis cerebral excluidos del sistema educativo.

Espacio patrocinado