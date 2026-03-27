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Canelones impulsa acuerdo con el MSP para regularizar residenciales tras detectar que solo tres de 270 cumplen todos los requisitos

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Friday, 27 March 2026 15:09

Un acuerdo entre la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Salud Pública (MSP) apunta a avanzar en la regularización de hogares y residenciales para personas mayores, mediante financiamiento y mayor control sobre su funcionamiento.

La iniciativa prevé un fondo rotatorio que permitirá a los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) acceder a hasta $ 250.000 para adecuarse a la normativa y completar habilitaciones. El plan surge tras un relevamiento en 270 centros, que mostró que solo tres cumplían con todos los requisitos.

El intendente Francisco Legnani señaló que el alcance es significativo, al indicar que “va a alcanzar a 4.500 beneficiarios; son 1.000 personas trabajando en esto. Además, explicó que los pagos se realizarán directamente a proveedores, ya que “no lo vamos a entregar directamente a los beneficiarios, sino que nos va a llegar el presupuesto a nosotros y nosotros vamos a pagar directamente a los proveedores”.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico, Gerardo Scagani, indicó que “todo el que se inscriba al fondo va a empezar a aportar dos UR por mes, que son menos de $ 4.000, para cumplir con las habilitaciones”, y agregó que también podrá destinarse a “arreglar las instalaciones eléctricas, sanitarias o el permiso de Bomberos, para evitar que tengan accidentes”.

En tanto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que en el departamento funciona una mesa de trabajo orientada a la regularización de los establecimientos y a mejorar la atención de las personas mayores. En ese marco, expresó la intención de que la experiencia se replique en “todos los departamentos del país y ojalá todos, también los gobiernos departamentales, apoyen al gobierno nacional en una problemática tan importante”.

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