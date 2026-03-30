MIDES e INEFOP convocan a personas trans a capacitarse en gestión comercial y administración en Canelones y Cerro Largo

Details Monday, 30 March 2026 18:07

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) convocan a personas trans mayores de 18 años a participar en cursos de capacitación orientados a la inserción educativa y laboral en los departamentos de Canelones y Cerro Largo.

La propuesta, de carácter gratuito, se desarrollará en la ciudad de Melo, Atlántida y la ciudad de Canelones, y las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 5 de abril de 2026.

En esta edición, las propuestas formativas corresponden a los cursos de "Gestión comercial y atención al cliente" y "Administración Comercial", que tienen como objetivo ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo y en el mercado de trabajo de este colectivo, así como promover condiciones de mayor equidad respecto al conjunto de la población.

Podrán postularse personas trans mayores de edad, con educación primaria completa -aunque este requisito no es excluyente- y con carné de salud vigente o en trámite, también sin carácter excluyente.

El programa prevé una formación integral que incluye el desarrollo de competencias técnicas y transversales, así como espacios de acompañamiento individual y grupal, orientación educativa y laboral, y la generación de redes para favorecer la inserción.

La propuesta tendrá una duración de seis meses, con una carga total de 360 horas distribuidas entre clases teóricas y espacios de acompañamiento. Las actividades se desarrollarán en modalidad presencial los lunes, miércoles y viernes en horario vespertino.

De acuerdo con la información proporcionada por el MIDES e INEFOP, cada participante recibirá un viático de 300 pesos por jornada presencial asistida. Asimismo, el programa contempla la certificación por componentes, lo que permitirá acreditar avances en áreas como competencias digitales y teletrabajo, gestión comercial y atención al cliente, y herramientas para la empleabilidad y derechos laborales. Quienes completen la totalidad del trayecto accederán a un certificado final.

Los cursos se dictarán en distintos puntos: en la ciudad de Canelones, en Tomás Berreta 334; en Atlántida, en calle 11 entre calle 1 y ruta Interbalnearia, en el barrio Jardín; y en Melo, en el Centro Comercial ubicado en Treinta y Tres 541.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción: https://formularios.mides.gub.uy/221166/, mientras que las consultas podrán realizarse a través del correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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