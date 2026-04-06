Tiroteo en la ciudad de 18 de Mayo dejó a un niño de 8 años herido

Details Monday, 06 April 2026 16:24

Un niño de 8 años resultó herido de bala en la ciudad de 18 de Mayo, en Canelones, tras quedar en medio de un tiroteo.

El hecho se registró días pasados, sobre las 15:30 horas, en la zona de San Isidro y Madre Teresa de Calcuta, próximo a Cebollatí, cuando el menor se encontraba jugando en la vía pública. Según testimonios, una moto blanca con dos ocupantes efectuó disparos contra un hombre que circulaba en bicicleta y, minutos después, regresó al lugar, generando nuevas detonaciones.

En ese contexto, el niño fue alcanzado por un proyectil. Fue trasladado por particulares a un centro de salud y luego asistido en el Hospital Dr. Alfonso Espínola de Las Piedras. Presenta una herida con entrada en el glúteo izquierdo y salida en el muslo derecho, y permanece fuera de peligro.

La Policía identificó a un adolescente de 17 años como presunto implicado. En una inspección en su vivienda se incautaron 12 vainas calibre 9 milímetros y el joven fue derivado al Área de Investigaciones junto a su madre.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio estaría vinculado a un conflicto entre familias de la zona, aunque se indicó que el menor no tiene relación con los involucrados. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Las Piedras.

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