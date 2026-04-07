Finalizó la 45.ª Fiesta Criolla del Parque Roosevelt

Details Tuesday, 07 April 2026 14:13

El pasado domingo 5 de abril concluyó la 45.ª edición de la Fiesta Criolla en el Parque Roosevelt, con una importante concurrencia de familias provenientes de distintos puntos del departamento y del país. El evento incluyó competencias en el ruedo, algunas de carácter internacional, además de actividades culturales y un paseo de emprendedores locales.

La jornada culminó con la entrega de premios y la actuación de Chacho Ramos, que cerró la programación artística. En los alrededores del domo central se realizaron presentaciones de música y danzas tradicionales, mientras que el paseo ferial permitió la exhibición de productos elaborados por emprendedores.

Entre las novedades de esta edición se incluyó un sistema de videovigilancia, implementado por primera vez, que permitió monitorear permanentemente el desarrollo de las actividades.

Según información proporcionada por la Intendencia de Canelones, la organización del evento estuvo a cargo del Club de Leones de Shangrilá y contó con el Centro Horizonte como institución beneficiaria.

En materia de evaluación, la prosecretaria general de la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores, calificó la semana como “muy positiva” y señaló que la fiesta permitió “nuclear a la familia”, destacando además la intención de “traer el campo a la ciudad” y la participación de niños y mujeres rurales con sus producciones y saberes.

El director general de Espacios Públicos, Eugenio Castro, indicó que el evento fue “sumamente exitoso”, mencionando la concurrencia del público y el uso del parque como espacio de encuentro. Por su parte, José Freitas, director de Parques, indicó que la fiesta “salió muy bien” y resaltó la integración de nuevas actividades culturales y productivas.

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