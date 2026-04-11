Solicitan colaboración para ubicar a una joven ausente en Las Piedras

Details Saturday, 11 April 2026 01:58

Una joven de 21 años es buscada en Las Piedras tras haber sido reportada como desaparecida en los últimos días. El caso cuenta con la intervención del Ministerio del Interior, que solicitó la colaboración de la población.

Se trata de María Belén Gadea Silveira, cuya ausencia fue denunciada el 6 de abril de 2026. Según su familia, la última vez que fue vista fue el 2 de abril, cuando salió con otra persona rumbo al shopping de la ciudad, destino al que nunca llegó.

La joven mide 1,70 metros, pesa unos 65 kilos y es de complexión delgada. Tiene tez trigueña, ojos marrones claros y cabello castaño claro a la altura de los hombros, con cerquillo y generalmente recogido en colita.

Se solicita a quienes dispongan de información sobre su paradero que se comuniquen al teléfono 2030 4638 o al correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Espacio patrocinado