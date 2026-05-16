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Doble homicidio y suicidio en Los Cerrillos tras el ataque de un policía a su expareja y la pareja de esta

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Saturday, 16 May 2026 14:55

La Jefatura de Policía de Canelones y la Fiscalía de 1.° Turno, bajo la dirección de la Dra. Penza, investigan un doble homicidio seguido de suicidio ocurrido este 16 de mayo en una vivienda en Los Cerrillos.

Efectivos policiales acudieron al lugar tras una alerta del Centro de Comando Unificado sobre personas heridas de bala. Al arribar, hallaron los cuerpos sin vida de una mujer de 29 años y un hombre de 37 años con múltiples impactos de proyectil. También se localizó fallecido a un policía de 26 años, perteneciente a la Jefatura de Montevideo, con una lesión autoinfligida.

Las indagatorias preliminares señalan que el funcionario ingresó a la vivienda tras forzar una abertura posterior. Utilizando su arma de reglamento, atacó a su expareja y a la pareja de ella, para luego quitarse la vida. Policía Científica y el Departamento de Homicidios incautaron el arma, cartuchos, vainas, celulares y vehículos.

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