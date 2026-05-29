Condenaron a los responsables del homicidio y desmembramiento de un hombre en San Luis

Friday, 29 May 2026 12:07

La Justicia dictó sentencias para cuatro personas vinculadas al asesinato de un hombre de 32 años en San Luis, cuyo cuerpo desmembrado y con impactos de bala fue hallado el pasado 26 de mayo en un predio rural, tras un operativo de rastrillaje terrestre y aéreo motivado por la denuncia de desaparición que había radicado su madre días atrás.

Un hombre de 31 años fue condenado a ocho años de penitenciaría por ser "coautor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma en reiteración real", mientras que otro individuo de 28 años recibió la misma pena de ocho años de penitenciaría por ser "coautor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma".

Por su parte, una mujer de 27 años fue condenada a dos años de penitenciaría al ser hallada "autora penalmente responsable de un delito de encubrimiento en reiteración real", entre otros delitos como omisión de asistencia. Finalmente, un hombre de 40 años fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de suministro. Las detenciones se concretaron mediante allanamientos policiales donde también se incautaron estupefacientes.

