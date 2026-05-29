Alcaldesa confirma que por las cámaras la Policía ya tiene personas identificadas tras actos de vandalismo en Las Piedras

Details Friday, 29 May 2026 12:39

En un comunicado publicado días atrás, el Municipio de Las Piedras llama a la población a cuidar los espacios públicos. La preocupación manifestada surge a raíz de actos de vandalismo registrados en los recientes arreglos realizados en las veredas de la semipeatonal, a pocas horas de finalizados, así como también en la plaza José Batlle y Ordóñez.

Desde el Municipio apelan a la conciencia ciudadana y recuerdan que “el cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida”.

En la plaza provocaron daños en el mobiliario urbano, destrozaron maceteros, hurtaron plantas y hubo pinturas de grafiteros

Entrevistada sobre estos hechos, la concejala Mirta Correa, actualmente en funciones de alcaldesa, expresó: “La noche y madrugada del pasado 20 de mayo vandalizaron la Plaza de Las Piedras. Este municipio realizó la denuncia correspondiente ante la Seccional 4.ª y, en estos momentos, contamos con información de que se está trabajando con los registros de las cámaras instaladas en toda la circunvalación de la plaza. Hay algunas personas identificadas y se está tratando de ubicarlas; esa es un poco la situación actual”.

Correa agregó que “nos preocupa porque nuestra plaza ha quedado muy hermosa y estas acciones no favorecen en nada la convivencia ciudadana pedrense”. “Ojalá no se sigan dando este tipo de situaciones, ya que en general la ciudadanía está respondiendo y cuidando mucho los espacios públicos”, concluyó.

Fotos: Municipio Las Piedras

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