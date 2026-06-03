Wednesday, 03 June 2026

 
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Sauce lanzó la agenda de actividades por el 262.° aniversario de Artigas

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Wednesday, 03 June 2026 12:11

En el Centro Cultural Casa de Artigas, en Sauce, se realizó el lanzamiento de las actividades previstas para los días 18 y 19 de junio, en el marco de la conmemoración del 262.° aniversario del natalicio del general José Gervasio Artigas.

Desde la comuna informaron que, a diferencia de años anteriores, las celebraciones se concentrarán en dos jornadas, con el objetivo de favorecer la participación de emprendedores y permitir un mayor movimiento económico durante el desarrollo de las actividades.

La prosecretaria general de la Intendencia, Sandra Saffores, destacó la vigencia del ideario artiguista al afirmar que “es relevante un homenaje a Artigas porque sus ideas aún hoy están vigentes”. También señaló que “la participación, la honorabilidad, ser clementes cuando hay algún vencido y ser solidarios son conceptos que aún hoy debemos tener muy vigentes”, y llamó a las nuevas generaciones a retomarlos, ya que “están más actuales hoy que antes”.

El alcalde de Sauce, Agustín Cabrera, sostuvo que “Artigas es Sauce y Sauce es Artigas. No puedo separar ambos conceptos, que para mí tienen el mismo valor simbólico”, y añadió que las actividades “van a ser una cosa espectacular para todas las edades, para disfrutar, bailar, divertirnos y cerrar como él se lo merece”.

Por último, la presidenta de la Comisión Patriótica de Sauce, Gabriela Mindeguía, expresó que “como sauceños lo llevamos en el corazón y es por eso que todos los orientales celebramos este gran día”.

Foto: Captura video - Intendencia de Canelones

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