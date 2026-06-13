Canelones celebra el Mes del Ambiente con actividades en todo el departamento

Details Saturday, 13 June 2026 13:38

Durante todo junio, Canelones es escenario de diversas actividades de conservación, reciclaje y educación por el Día Mundial del Ambiente, en el marco de un programa coordinado por la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna departamental.

A continuación, se detalla el cronograma de las actividades programadas:

Sábado 13 de junio Expo Sustentable en el Antel Arena. 13:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en Las Piedras.

Domingo 14 de junio Expo Sustentable en el Antel Arena.

Lunes 15 de junio Intervención de vectores en la localidad de Pando. 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la plaza Brasil de Parque del Plata.

Martes 16 de junio 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la escuela N° 274 de Pando. 10:00 horas: Plantación del proyecto Raíces - Parque Roosevelt. 10:30 horas: Acciones de limpieza y recuperación ambiental en el arroyo Colorado. 13:30 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la plaza de la mujer rural de Juanicó. 15:30 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la plaza Eliseo Argentino de Progreso.

Miércoles 17 de junio 09:00 horas: Monitoreo Ambiental Participativo (MAP BIO) en Las Brujas. 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la escuela N° 127 de Empalme Olmos. 13:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la plaza Mevir de San Antonio. 14:00 horas: Intervención de arte urbana en el ecopunto de la plaza Latinoamericana de Las Piedras. 17:00 horas: Presentación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en Bolívar.

Jueves 18 de junio 09:00 horas: Monitoreo Ambiental Participativo (MAP BIO) en la escuela N° 104 de Santa Lucía. 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en Andaluz. 10:00 horas: Abrazo a los árboles - Parque Metropolitano, La Paz. 11:30 horas: Reunión del nodo de educación ambiental canario (NEAC) en la Quinta Capurro de Santa Lucía. 13:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en la UTU y en la escuela N° 300 de Nicolich.

Sábado 20 de junio 09:00 horas: Implementación del programa Tu Barrio Limpio en Pando. 10:00 horas: Ejecución del plan de restauración en la playita Portezuelo. 10:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en La Floresta. 13:00 horas: Desarrollo del Proyecto Raíces en el Parque Piero de Salinas. 14:00 horas: Actividad Cielos Oscuros en Jaureguiberry. 15:00 horas: Plantación participativa - Parque de Pando.

Martes 23 de junio 08:00 horas: Jornada abierta y participativa de cartelería - Parque Roosevelt. 10:00 horas: Abrazo a los árboles - Parque Metropolitano, La Paz.

Miércoles 24 de junio 14:00 horas: Plantación participativa - Parque de La Paz.

Jueves 25 de junio 11:30 horas: Campaña del abrazo, intervención de árboles - Parque Metropolitano, La Paz.

Viernes 26 de junio 10:00 horas: Plantación del proyecto Raíces - Parque de Sauce.

Sábado 27 de junio 10:00 horas: Jornada en el vivero - Parque Azul, Atlántida. 11:00 horas: Jornada de restauración - Lago Shangrilá. 15:00 horas: Plantación participativa - Parque Sin Tranqueras, El Pinar.



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