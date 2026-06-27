Siniestro en depósito de ómnibus de Pando dejó cuatro unidades destruidas

Details Saturday, 27 June 2026 14:10

Un incendio destruyó por completo cuatro ómnibus que se encontraban fuera de servicio en un depósito a cielo abierto de la empresa Tala Pando este viernes por la tarde.

Tras recibir una alerta, bomberos de Pando, Las Piedras y Montevideo se desplazaron al lugar. Al arribar, constataron que el fuego afectaba de forma generalizada a los vehículos. El personal desplegó un ataque directo desde diversos flancos para contener el avance de las llamas.

La respuesta rápida evitó la propagación hacia un depósito lindero y otros cinco coches estacionados en el predio, aunque una quinta unidad resultó afectada. El incidente finalizó sin personas lesionadas y las autoridades competentes investigan ahora las causas y el origen del hecho.

Foto: Captura TV

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