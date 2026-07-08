Intendencia de Canelones convoca a empresas emergentes para participar en el Canarias Destino Startup 2026

Details Wednesday, 08 July 2026 11:14

El Gabinete Productivo de la Intendencia de Canelones abrió una convocatoria dirigida a empresas emergentes de base tecnológica para participar en el encuentro Canarias Destino Startup 2026. El evento se desarrollará del 7 al 9 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, en España.

Las empresas seleccionadas podrán presentar sus modelos de negocio ante inversores nacionales e internacionales, y establecer vínculos con actores del ecosistema de innovación de Canarias y de España para evaluar su expansión e instalación allí como plataforma hacia los mercados europeos y africanos. Asimismo, participarán en instancias de networking, encuentros B2B y comerciales durante el evento, y competirán en el concurso de Pitch de Canarias Destino Startup por un premio de 10.000 euros para el proyecto ganador.

El plazo para inscribirse vencerá el próximo 15 de julio inclusive. El proceso de selección se gestionará de manera exclusiva a través del formulario digital de la Intendencia.

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