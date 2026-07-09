Retiraron vehículos en Progreso que estaban obstruyendo caminos rurales

Details Thursday, 09 July 2026 11:51

El Municipio de Progreso, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, realizó el levantamiento de vehículos que obstruían la visibilidad y afectaban la circulación en caminería rural.

Según informó el Municipio, estas intervenciones buscan mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y prevenir situaciones de riesgo para vecinas, vecinos y quienes circulan por la zona.

Asimismo, indicó que continúa trabajando en coordinación con las áreas correspondientes para cuidar los espacios públicos, mejorar la circulación y dar respuesta a los planteos de la comunidad.

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