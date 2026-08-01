Saturday, 01 August 2026

 
TITULARES

Con entrega de contenedores comienza una nueva etapa del servicio de recolección en la zona céntrica de Las Piedras

Details
Saturday, 01 August 2026 13:29

La distribución gratuita de contenedores domiciliarios para vecinos y comercios de la zona céntrica de Las Piedras se realizará el sábado 8 de agosto, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en la explanada de la Escuela Artigas, ubicada en Francisco Soca y José Garibaldi.

La actividad, organizada por el Municipio de Las Piedras como parte de una nueva etapa del sistema de recolección de residuos, estaba prevista inicialmente para el 1.º de agosto, pero fue reprogramada debido a las condiciones climáticas anunciadas por Inumet.

La alcaldesa interina, Mirta Correa, informó a Actualidad que “este nuevo servicio es para quienes viven entre las calles Ellauri hasta Wilson Ferreira y desde Dr. Pouey hasta San Antonio”. Agregó que la entrega alcanzará tanto a particulares como a comerciantes.

Para retirar los dos contenedores será necesario presentar la cédula de identidad y una constancia de domicilio, ya sea un recibo de OSE, UTE o ANTEL, o un certificado expedido por la seccional policial.

Lea la noticia completa en nuestra edición impresa del día jueves 30 de julio

Publicidad

RECIENTES

Con entrega de contenedores comienza una nueva etapa del servicio de recolección en la zona céntrica de Las Piedras

August 01, 2026

Rotary Club Las Piedras renovó autoridades

August 01, 2026

Inumet emite alerta naranja para todo el país por tormentas severas y vientos muy fuertes

July 31, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.