Con entrega de contenedores comienza una nueva etapa del servicio de recolección en la zona céntrica de Las Piedras

Details Saturday, 01 August 2026 13:29

La distribución gratuita de contenedores domiciliarios para vecinos y comercios de la zona céntrica de Las Piedras se realizará el sábado 8 de agosto, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en la explanada de la Escuela Artigas, ubicada en Francisco Soca y José Garibaldi.

La actividad, organizada por el Municipio de Las Piedras como parte de una nueva etapa del sistema de recolección de residuos, estaba prevista inicialmente para el 1.º de agosto, pero fue reprogramada debido a las condiciones climáticas anunciadas por Inumet.

La alcaldesa interina, Mirta Correa, informó a Actualidad que “este nuevo servicio es para quienes viven entre las calles Ellauri hasta Wilson Ferreira y desde Dr. Pouey hasta San Antonio”. Agregó que la entrega alcanzará tanto a particulares como a comerciantes.

Para retirar los dos contenedores será necesario presentar la cédula de identidad y una constancia de domicilio, ya sea un recibo de OSE, UTE o ANTEL, o un certificado expedido por la seccional policial.

Lea la noticia completa en nuestra edición impresa del día jueves 30 de julio

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