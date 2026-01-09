Friday, 09 January 2026

 
La Unión Europea aprueba la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Details
Friday, 09 January 2026 15:17

La Unión Europea aprobó este viernes la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, un tratado negociado durante más de 25 años.

La decisión habilita la firma del documento el próximo lunes en Asunción (Paraguay), por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

De concretarse, dará lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de más de 720 millones de personas y la eliminación de aranceles sobre más del 90 % del comercio bilateral.

La decisión también dejó en evidencia divisiones internas: España y Alemania apoyaron el acuerdo, mientras que Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda se opusieron por su impacto en el agro. Italia, que había frenado el consenso en diciembre, modificó su postura tras obtener concesiones.

Tras la firma, el futuro del acuerdo quedará en manos de la Eurocámara.

