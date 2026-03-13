Capturan en Bolivia al narcotraficante Sebastián Marset

Details Friday, 13 March 2026 14:51

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido durante la madrugada de este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el marco de un operativo policial de gran magnitud, según confirmaron autoridades paraguayas.

El procedimiento se desarrolló en la zona de Las Palmas y contó con la participación de fiscales, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

Marset, de 34 años, estaba requerido a nivel internacional por Interpol por delitos vinculados al narcotráfico, asociación criminal y lavado de dinero.

Tras su detención, las fuerzas policiales de Bolivia lo pusieron a disposición de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quedando bajo custodia de ese organismo, según informó el diario ABC de Paraguay.

De acuerdo con información preliminar, en la mañana de este viernes fue trasladado desde el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, bajo custodia de agentes de la DEA. El narcotraficante fue embarcado en una aeronave que partió rumbo al aeropuerto Jorge Chávez, en Lima (Perú), para posteriormente ser trasladado a Estados Unidos.

La DEA había incluido a Marset en la lista de los cinco narcotraficantes más buscados a nivel mundial y ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por información que permitiera ubicarlo.

Espacio patrocinado