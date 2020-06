Legislador Eduardo Bonomi da su opinión sobre la Ley de Urgente Consideración

El senador Eduardo Bonomi nos habla sobre algunos artículos de la LUC

Dijo que “entró un nuevo proyecto, luego de la polémica que tuvimos con respecto a la ley de derribos que tenía que ver con las dificultades y la conveniencia para un país con el nuestro de establecer una ley de esas características. Ahora viene un proyecto distinto que habla más de la defensa de la soberanía nacional. Transforma el derribo por el desvío del avión. Llega en última instancia sin el proceso del desvío y el avión que entra en nuestro territorio se vuelve agresivo, en ese caso y, solo en ese caso, prevé la posibilidad del derribo. Es un paso adelante y es mucho más racional que lo que estaba planteado.

En tema de seguridad, el senador Bonomi explicó: “En tema de seguridad vemos, no tenemos nuevos aportes, esto que estaba hablando tenía que ver con defensa. En el caso del Ministerio del Interior, planteó la derogación de la ley del deporte, contra la violencia en el deporte, pero cuando vino la Secretaría del Deporte planteó que no había que derogar la ley y que había que considerar que el responsable de la seguridad era el organizador, iba en el sentido de lo que habíamos planteado, pero no se trata de una modificación global sino que en ese caso estamos de acuerdo en el sentido de la modificación”.