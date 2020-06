Recapturan a dos hombres fugados desde 2016 y 2017

A.R.R.A fue capturado en un camino vecinal de la localidad de Paso Macedo en el departamento de Artigas, luego de fugarse de un control policial que llevaba adelante la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (BEPRA) de la Jefatura de Policía departamental.

El detenido estaba requerido por no volver de una salida transitoria desde diciembre de 2017 e imputado por “participación en la violación al Art. 34 del decreto de Ley 14.294 en la redacción dada por la Ley Nº 17.016 en la modalidad de suministro de estupefacientes”. Se puso en conocimiento al Fiscal de 2º Turno de Artigas quien dispuso su reintegro a la Unidad Nº 21 y que el detenido quede nuevamente a disposición del Juez de la causa.

En tanto, en una recorrida de rutina por la ciudad de Santa Lucía (Canelones) dos efectivos pertenecientes al Área de Investigaciones de la Jefatura departamental le solicitaron las cédulas de identidad a una pareja. El hombre no traía consigo su documento y al no recordar el número fue conducido para poder establecer su identidad. Al ser identificado, resultó ser J.M.L.G quien tenía orden de detención y captura por no regresar a la Unidad Nº 10 (Juan Soler – San José) luego de una salida transitoria en setiembre de 2016. Estaba recluido en la cárcel de departamental por un delito de homicidio y un delito de hurto en reiteración real. Se dispuso que el detenido vuelva a la Unidad en la que estaba cumpliendo su condena y fue puesto nuevamente a disposición del Juez actuante.

Fuente: Ministerio del Interior