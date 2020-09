Denuncias a vecino que se interpuso en un arresto y al policía que lo llevó a cabo

El efectivo policial presentó una denuncia contra el individuo que se interpuso en el arresto de una mujer acusada de robo. Paralelamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recibió una denuncia por abuso policial contra el funcionario.

El pasado miércoles 9 de septiembre, efectivos policiales detuvieron a una mujer que había sido denunciada por un robo, en la entrada del shopping de Punta Carretas.

Mientras dos funcionarias de la policía realizaban esfuerzos para controlar a la mujer que se resistía el arresto, otro efectivo policial la tomó de una pierna para conducirla, momento en el cual un hombre se interpuso en el paso del policía, y forcejeó con él.

El operativo policial y el accionar de los efectivos durante el mismo fue respaldado públicamente por el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, y por el ministro del interior, Jorge Larrañaga.

El ministro del Interior concurrió a la Expo Prado 2020, acompañado de las máximas jerarquías policiales, y realizó comentarios sobre el video del arresto que se viralizó en redes sociales, y generó controversia entre los usuarios.

Al respecto, Larrañaga manifestó que "en muchas ocasiones no se deja trabajar a la Policía", en la medida en que "cuando no agarramos a los delincuentes es porque no los agarramos y cuando los agarramos es porque el procedimiento tiene sus cuestionamientos". El ministro del Interior agregó que "no nos creemos infalibles, pero tenemos la obligación de respaldar lo que hace la Policía cuando trabaja y trabaja bien".

En similares términos opinó Erode Ruiz, para quien "el procedimiento fue hecho dentro de todos los marcos legales" y que la mujer arrestada "venía siendo seguida por civiles que fueron víctimas dentro del shopping". Para el jefe de Policía el sujeto que se interpuso al arresto cometió "desacato", ya que "sin información, actuó pura y exclusivamente contra la Policía".

Andrés Ojeda, el abogado del sindicato policial, entrevistado por radio Carve cuestionó la intervención del hombre que se interpuso en el arresto de la mujer, y anunció que dicho sindicato patrocinará la denuncia presentada por el funcionario policial.

"Entendemos que es por lo menos una figura de desacato, entre otras", expresó el abogado, explicando que el individuo intentó "evitar deliberadamente un arresto", con "amenazas", porque según dijo "le dice cosas" al funcionario policial.

En cuanto a la denuncia presentada contra el efectivo ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ésta habría sido presentada a instancia de parte, según trascendió.