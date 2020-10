Diputados opinan sobre los artículos que componen la Ley de Presupuesto 2020-2024

La Cámara de Representantes comenzó el domingo 11 de octubre, en sesión especial el tratamiento de la Ley de Presupuesto Nacional 2020 - 2024. El mencionado tratamiento arrancó con la exposición del diputado Sebastián Andujar (quien presidió la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda) como miembro informante del proyecto aprobado en mayoría en la Comisión. El domingo se realizó la discusión y votación en general, donde en extensa jornada hasta la madrugada del lunes se votó en general. Desde este lunes comenzaron a tratar los 700 artículos que la componen, los que finalmente aprobaron en la madrugada del día viernes.

En extensas jornadas, los diputados de la coalición defendieron las leyes que darán el marco a la política del Gobierno durante este quinquenio.

La oposición, por su parte, ha marcado sus discrepancias con ciertos artículos, por lo que a algunos de ellos se les cambió la redacción o eliminó del presupuesto. A continuación publicamos las entrevistas que Actualidad realizó al diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté, y al diputado José Mahía del Frente Amplio.

DIPUTADO ALFONSO LERETÉ (PARTIDO NACIONAL)

“Este presupuesto hace el foco en la gente”

Este presupuesto nacional tiene una clara definición de la Presidencia de la República, del presidente Luis Lacalle Pou de hacer el foco en la gente. Esa es la premisa, hacer foco en la gente y en este sentido todos los incisos representan en sí oportunidades en distintas de las aristas que aquí se están votando en la Cámara de Diputados.

Hoy podemos decir los diputados, los 99 de esta Cámara que podemos llevarnos algo para anunciar en nuestros departamentos, las buenas nuevas. En lo personal, en Canelones tengo varias buenas nuevas porque el Ministerio de Transporte, al votar aquí su presupuesto, nos permite decir a nosotros que va a haber modificaciones para mejorar, reparar varias rutas nacionales y que la doble vía hacia Durazno de la ruta 5, es un proyecto alcanzable.

Que la ruta interbalnearia va a ser terminada, con soluciones en materia de seguridad vial para que sea una ruta segura para que los peatones, los residentes disfruten del lugar donde viven y los turistas rápidamente puedan acceder a su lugar de destino. Se van a construir pasajes subterráneos, algunos puentes y, en definitiva, solucionar un tema muy complicado, de larga data.

Si me refiero al Ministerio de Defensa, hoy les puedo decir a las distintas unidades que están instaladas en el departamento, batallones, que el personal de tropa va a recibir aumento salarial. Y eso es muy importante porque ese aumento salarial ha sido postergado en las últimas rendiciones de cuentas, en el último presupuesto y hoy es muy relevante, teniendo en cuenta que ha sido uno de los sectores más vulnerables y que no fue atendido en esta materia.

Si me refiero al inciso Ministerio de Salud Pública y todo lo vinculado con la salud, allí va a haber dotación presupuestal para la refacción de policlínica, para la refacción de distintos lugares vinculados con la salud y eso es relevante porque mi departamento de Canelones va a poder contar con ese tipo de respaldo y apoyo.

Si hablo del Ministerio de Desarrollo Social va haber una mayor dotación también económica para hacer frente a la situación de calle de muchos canarios que lamentablemente hoy viven en la vía pública y para atender la actual realidad del punto de vista alimenticio que es muy difícil y eso es respaldo para la oficina que está en Las Piedras, respaldo para la oficina que está en Ciudad de la Costa, respaldo para la oficina que está en Pando, respaldo para la oficina que está en Atlántida y respaldo para aquellos unidades que se puedan desarrollar en otros puntos del departamento.

Si hablo del Ministerio del Interior, hablo de oportunidades también para Canelones porque se van a reabrir destacamentos que estaban cerrados, se van a abrir comisarías que estaban también clausuradas. Se va a permitir, y ya se está haciendo, la concertación de grupos para colaborar con las distintas seccionales, lo que antes se conocía como comisiones de colaboración policial, con los debidos reglamentos, las debidas autorizaciones, para que efectivamente puedan colaborar con la seccional de sus ciudades y pueblos del lugar donde viven.

Si hablamos de Presupuesto Nacional hablamos también de vivienda y qué importante es para Canelones la dotación económica que se le va a brindar vía Ministerio de Vivienda vía presidencial y todos los planes que se desarrollan desde el Estado uruguayo. ¿Por que? Porque nuestro departamento lamentablemente hoy día tiene 150 asentamientos en todo su territorio, prácticamente 100.000 personas que viven en condiciones muy pero muy precarias. A esas personas hay que atenderlas porque no tuvieron otra opción, pero también hay que atender a las personas que debidamente están cumpliendo con sus deberes y obligaciones, desde pagar la Contribución Inmobiliaria, de pagar Impuesto de Primaria, de pagar el luz, pagar agua y hay que defenderlo. ¿Cómo lo defendemos? no permitiendo que se instalen y se armen nuevos asentamientos.

Por tanto esta política es fundamental, primero para solucionar el problema de los asentamientos que ya están. Por lo menos iniciar el proceso, porque en cinco años esto difícilmente se pueda resolver en toda su magnitud, su volumen y dimensión, pero sí iniciar el proceso. Lo segundo, es que esto se tiene que hacer en paralelo y desde ahora frenar los nuevos asentamientos que se quieran instalar y que quieran formarse en Canelones

Y así puedo seguir con todos los ministerios y así puedo seguir con todas las unidades y con todos los incisos que en definitiva forman este presupuesto, este presupuesto en un marco de pandemia, en un marco crítico de una de las mayores crisis que ha afrontado la humanidad y que Uruguay la ha enfrentado con mucha, entereza con un presidente de la República en la altura de las circunstancias y realmente demostrando que tenía las condiciones para gobernar el país y hacerse cargo de la situación”.

“Hoy con el marco de pandemia y, a su vez, con un país que hemos recibido en muchas de las aristas comprometidas, en otras con un grave deterioro, y algunas pocas con algunas fortalezas, en ese concierto que ha sido muy difícil, con un déficit fiscal muy importante, con todo ese concierto, este presupuesto genera muchísimas oportunidades. No genera distanciamiento entre los números que se habían aprobado hace cinco años y está teniendo en cuenta la realidad, insisto desde el punto de vista de la pandemia y de cómo recibimos el país. Por último, un dato no menor que quería mencionar, lo vinculado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Este presupuesto le aporta más recursos a las intendencias departamentales y a los 125 municipios de Uruguay. Treinta son de Canelones, esos 30 municipios al final del período van a estar recibiendo un 36% más de recursos para volcarlos en cada una de las localidades, creando un nuevo literal. Antes estaban los literales A B y C, que son segmentos donde se puede recibir el dinero para poder gastarlo en obras, invertirlo en obras en la comunidad. El literal D que se crea en este presupuesto es para esas obras vinculadas con la salud, con el ambiente relevante para una comunidad. Por lo tanto muy contento con este presupuesto, muy afin a este nuevo modelo que Uruguay está viviendo y, por sobre todas las cosas, una coalición que está viviendo un momento sublime porque está muy amalgamada, muy fuerte y por sobre todas las cosas consustanciada en que este es el camino”, finalizó el diputado Lereté.

DIPUTADO JOSÉ MAHÍA (FRENTE AMPLIO)

“Hay una reducción del Estado”

El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional es un proyecto que marca el modelo de país a seguir, esto es, cuáles son las prioridades de cada gobierno. En ese sentido, el Frente Amplio cuando elaboró sus presupuestos nacionales, los hizo en base al desarrollo económico del Uruguay, priorizando la educación, la salud, el trabajo, la justicia y la seguridad.

En ese sentido nosotros estamos convencidos que hay que saber apuntar a que el presupuesto sea la prioridad de las necesidades de la gente y para ello el Frente en su momento tomó un país prácticamente en ruinas, y lo decimos con cifras, el PBI medido en millones de dólares era de 13.216 en 2004 y en 2019 hoy es de 56.047. La deuda pública bruta en porcentaje del PBI era 105% en 2004 y ahora es el 66%, los intereses de la deuda pública, en porcentaje del PB era de 5,73 frente al 2,89 de hoy.

Así podríamos seguir con otras medidas como, por ejemplo, del salario real y salario mínimo que en pesos en enero 2020 es $16.300 y en 2004 era de $6.231 o la jubilaciones, que la heredamos como país en 2004 en $4.456 y hoy es $13.557 la mínima. Otros datos fundamentales como, por ejemplo, el gasto educativo per cápita en porcentajes. Cuando el Frente Amplio asume el gobierno por primera vez era el 2,9% del producto bruto, producto reducido en volumen y hoy es el 5,1 del producto y ni que hablar de la pobreza, que cuando el Frente asume el gobierno estaba aproximadamente en un 39,6% de la población y hoy es el 8,5.

Frente a este panorama, las respuestas de este presupuesto que elabora la coalición herrero-ruralista que gobierna nuestro país es realmente contraria a la que anunciaron en la campaña electoral. Durante la campaña electoral este conglomerado de centro-derecha que hoy gobierna el país se comprometió a no hacer perder a los uruguayos la capacidad de compra, se comprometió a priorizar la educación, la vivienda, a erradicar los asentamientos. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto lo que hay es una reducción del Estado, una baja de salario real de los trabajadores hasta 2024 y, además, una concepción recesiva de lo que es el Estado.

Contrariamente al batllismo, o contrariamente a lo que supone el Frente Amplio en materia de gestión, que dan prioridad al desarrollo del país a través de un Estado presente y de un Estado fuerte, que tenga énfasis fundamental en el desarrollo del Uruguay, esta coalición ahora lo que busca es fortalecer el sector privado, fortalecerlo en desmedro de lo público y reduce la inversión en materia de educación, de ciencias, contrariamente a lo que se dijo.

Estamos hablando de un país que en realidad presenta un presupuesto de achique, un presupuesto de reducción de la calidad de las políticas públicas, que seguramente vamos a ver esto en el futuro, en las repercusiones de estos primeros años 2021, 2022 y hasta 2023.

Eso que se anunció, de un país que pretendía dar un salto hacia adelante, pues bien, en realidad en este momento lo que se está viendo es una reducción en los derechos de los trabajadores, particularmente los trabajadores públicos, pero fundamentalmente lo que hay es una apuesta a un país neoliberal, conservador, contrario al beneficio de las grandes mayorías. Frente a ello, el Frente Amplio va a presentar alternativas y con claridad va a estar defendiendo los derechos de los sectores mayoritarios del pueblo uruguayo, dentro del marco de la ley”, concluyó el diputado Mahía.