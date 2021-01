Cruce de declaraciones entre Graciela Bianchi y José Mujica

Graciela Bianchi ironizó que "estar casado con alguien que mató y secuestró debe ser peor". El comentario de Bianchi fue en respuesta al de Mujica, quien había dicho que "compadece" al compañero de Bianchi.

La senadora Bianchi había expresado en un Tweet que "durante años nos quisieron convencer que José Mujica era un líder mundial y que por él, Uruguay era conocido en el mundo; hasta aspiraban a que obtuviera el Premio Nobel. ¿Qué raro que no haya podido conseguir la vacuna que sus seguidores reclaman? La única verdad es la realidad".

Por otra parte, José Mujica fue consultado luego por la emisora Universal sobre las declaraciones de Bianchi. "Pobre señora. Yo compadezco a su compañero, tener que soportar ese temperamento peleador que tiene. Déjelo por ahí, que Dios la ayude", fueron las palabras del exmandatario en dicha oportunidad".

Bianchi replicó recientemente a través de redes sociales: "Me divierten las declaraciones de Mujica sobre mí; me satisface que no entienda la ironía porque ratifica que estoy en el camino correcto. Y no se compadezca de mi esposo: estar casado con alguien que robó, mató, secuestró y colaboró con los militares debe ser mucho peor".