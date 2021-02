El diputado nacionalista Alfonso Lereté presentó un pedido de informes en la Cámara, con destino a Salud Pública y por su intermedio a ASSE

El pedido del diputado, dirigido al presidente de la Cámara Dr. Martín Lema expresa:

“De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted se de trámite al siguiente Pedido de Informes, con destino al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Faltante de medicamentos en policlínicas

La gestión de los medicamentos en ASSE ha sido en los últimos años motivo de preocupación y de forma recurrente aparecen en los medios las noticias relacionadas con distintas situaciones que terminan afectando a los usuarios. Hace pocas semanas el presidente de ASSE concurrió a la comisión de Salud del Senado a los efectos de brindar explicaciones sobre el faltante de medicamentos que se registraba en las policlínicas del servicio. Somos conscientes que la logística detrás del acceso a determinados medicamentos involucra a diferentes actores y por tanto el control para evitar las posibles fallas es de suma importancia.

En los últimos días recibimos la inquietud de los vecinos de Parque del Plata, pero sabemos que no es el único lugar. En el caso puntual de esta policlínica conozco la situación pues he asistido a este centro, vivo a dos cuadras y la relación con los vecinos me permite acceder a información de primera mano. Entiendo que debemos actuar rápido, a pesar que este tema fue una constante en los últimos años, no se puede admitir como algo normal esa realidad.

Por lo expuesto solicito a la Administración de Servicios de Salud del Estado la siguiente información:

- ¿Cuál es la situación a la fecha relacionada con la existencia de medicamentos en las dependencias de ASSE del país y en particular en el departamento de Canelones?

- ¿Qué medidas se han implementado para reducir estos inconvenientes?

- ¿Hay estudios realizados para detectar las vulnerabilidades en el proceso de prescripción/compra/distribución de los medicamentos? En caso afirmativo solicitamos una copia

- ¿En que condiciones recibió la presente Administración el balance sobre la real existencia de medicamentos?

Paralelamente, en las denuncias que recibimos, observamos con especial preocupación una situación originada en la policlínica de Parque del Plata. En la puerta de Urgencia de dicho nosocomio, se colocó un cartel con la siguiente leyenda: “LA FALTA DE MEDICACIÓN Y RECURSOS NO ES CULPA DE LOS FUNCIONARIOS!!! ES DEL GOBIERNO Y DE USTED QUE LOS VOTÓ”

Si bien podemos entender la situación de los funcionarios que deben dar respuesta a los usuarios no queremos tomar como algo normal expresiones que buscan enfrentar a los usuarios de ASSE con el Gobierno.

Frente a esta situación solicitamos, en caso de haberse realizado, nos remitan información acerca de las acciones administrativas llevadas adelante para evitar este tipo de situaciones. En caso contrario pedimos que este hecho sea investigado.

Sin más, lo saluda atentamente,

Lic. Alfonso Lereté

Representante Nacional