Presidente Luis Lacalle Pou participó de la cosecha de papas en el Penal de Libertad

Details Friday, 12 March 2021 02:03

"Me escucharon decir más de una vez que no hay que dar ni un uruguayo por perdido, y estos ejemplos, que son incipientes, son el comienzo de un camino, y me parece una muy buena cosa", aseveró el presidente Luis Lacalle Pou, este jueves 11 en la cosecha de papa que plantaron los privados de libertad en dos hectáreas de la unidad penitenciaria número 2, en Libertad, San José.

Lacalle Pou concurrió junto con los ministros de Interior, Jorge Larrañaga, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. También participó la intendenta de San José, Ana Bentaberry, en esta iniciativa del proyecto Chacras, del Plan Dignidad. El mandatario agradeció al presidente a la Asociación de Semilleristas y Cultivadores de Papa por involucrarse en el proyecto, así como a los reclusos.

Felicitó por la iniciativa a los ministerios y a los internos, a quienes les dijo: "Depende mucho de ustedes que esto se siga haciendo; si se hace bien, otros compañeros suyos van a poder entrar en esto; confiamos en que van a saber usar estas herramientas".

En esta cosecha serán recolectados 60.000 kilogramos de papas, que integrarán los insumos alimenticios destinados a las 13.300 personas privadas de libertad en Uruguay. En declaraciones a la prensa, el mandatario calificó a este trabajo como un ejemplo incipiente hacia el autoabastecimiento de las cárceles, señaló que forma parte de la redención de la pena y, además, es una actividad que ayuda a evitar el ocio.

Recordó que, en la unidad penitenciaria número 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), el Ministerio de Desarrollo Social instaló una la sala de preegreso para que los reclusos adquieran herramientas laborales que les sean útiles al salir de prisión. También mencionó la práctica deportiva, en este caso, impulsada por la Secretaría Nacional del Deporte.

Por su parte, el ministro Larrañaga adelantó que "se apuesta a contar con más terrenos para plantar otros cultivos con el objetivo de autoabastecer a los 26 centros carcelarios que tiene Uruguay". Además mencionó la producción lechera que encabezan las mujeres privadas de libertad.

En representación de la Asociación de Semilleristas y Cultivadores de Papa, Fernando Mietto, expresó que esta actividad también es una herramienta para personas que saldrán en libertad e instó a que otros sectores sociales a que se animen a esta clase de proyectos motivadores.

Vacunación

El presidente informó a la prensa que, en la reunión del miércoles 10 con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), compartió un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e hizo énfasis en Brasil y en los contagios con respecto a América Latina.

Subrayó que fueron enviadas a Rivera dosis de vacunas. "Quedaron muchos cupos vacíos en Rivera", indicó respecto a la disposición de los vecinos a inocularse. Se hizo una campaña y el número de vacunados se incrementó, dijo. "Por ahora no se tomarán nuevas medidas", puntualizó.

Por su parte, el ministro Larrañaga anunció que la vacunación en centros carcelarios comenzará este viernes 12 en la cárcel de mujeres y proseguirá en Santiago Vázquez.

Potabilización de agua

Sobre la toma de agua desde el Río de la Plata, dijo que la iniciativa privada es una necesidad para el futuro de Uruguay. Recordó su interiorización sobre este proyecto en 2007 y lo destacó por la fuente de agua de la cual se trata, por la forma en la que se la conducirá y potabilizará, y porque es un respaldo ante cualquier situación que le ocurra a la principal productora de agua potable, Aguas Corrientes.