El Frente Amplio cesó a Rafael Michelini del cargo de secretario político

La decisión de "cesar del cargo a Michelini fue tomada colectivamente", señaló el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, en conferencia de prensa.

"Quiero anunciar -expresó Miranda al anunciar esta decisión- que el compañero Rafael Michelini no va a continuar en la secretaría política del Frente Amplio. Esto no significa en absoluto un cuestionamiento a la trayectoria, al valor político de Michelini, sino que entendemos que las declaraciones fueron infelices, no representan efectivamente el pensamiento y la acción del Frente Amplio, y queremos centrar la discusión donde debe estar centrada".

ANTECEDENTES

El secretario político del Frente Amplio (FA), Rafael Michelini, había sentenciado que en caso de que el Parlamento no aprobara una prórroga para juntar las firmas requeridas para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), "nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos". En posteriores declaraciones a la prensa explicó que con sus afirmaciones sólo pretendía "advertir" que "se va a considerar que nos estamos aglomerando" y que "no queremos que haya problemas", pero aseguró que saldrán "con todos los cuidados sanitarios".

Michelini justificó sus dichos, argumentando que desde la Comisión Pro Referéndum solicitan "la suspensión del plazo constitucional", y que en caso de que esto no sea aprobado, será necesario "salir a los barrios", por lo que entiende que desde el Ministerio del Interior "van a considerar que eso es aglomeración", aunque remarcó que saldrán "con todos los cuidados sanitarios".

"No queremos que haya problemas, y la forma de que no haya problemas es advertir que se va a considerar que nos estamos aglomerando", enfatizó Michelini.

La Constitución establece que antes de que se cumpla un año desde la promulgación de la ley (que en este caso tuvo lugar el 9 de julio) se deben presentar 675.000 firmas.

Quienes promueven la iniciativa del referéndum sostienen que la recolección de firmas ha resultado afectada por la emergencia sanitaria, y por esta razón solicitan una prórroga.

Michelini, secretario político del FA, y uno de los voceros de la Comisión Pro Referéndum, manifestó en una entrevista de Caras y Caretas, según consignó Telemundo, que "si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos".

"Actuará la Policía, nos pondrán presos", agregó Michelini, y aseguró que "si no nos apoyan, vamos a salir a los barrios. Tenemos que ir a los barrios y aglomerarnos".

"Estamos en una situación delicada en materia sanitaria", expresó el dirigente de izquierda, por lo que a su entender "lo más inteligente, es que haya una suspensión, de tal manera de que los que están ejerciendo el derecho constitucional de juntar las firmas tengamos un año, no uno de ficción".

Michelini opina que la aprobación de la ley que limita el derecho de reunión durante la pandemia complica la recolección de firmas que impulsa la Comisión Pro Referéndum.

Autoridades gubernamentales y dirigientes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, rechazaron y criticaron las declaraciones de Michelini.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, reaccionó a estas declaraciones en su cuenta de Twitter de la siguiente forma:

El senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, se refirió a estas declaraciones a través de su cuenta en la mencionada red social:

Infeliz declaración!! No es nuestra posición. Se equivocó Rafael. https://t.co/RXE17bYaR3 — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) April 9, 2021

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, expresó a través del mismo medio:

La amenaza de Michelini a aglomerarse es un ataque a sus propios compañeros. Si se aglomeran se contagian....¿No entendió q el cuidado del gobierno para evitar las aglomeraciones son para proteger a la población? — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) April 9, 2021

El senador Charles Carrera Leal, del Frente Amplio, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:

Equivocada afirmación del Cro. Michelini. En un contexto de pandemia y contagios descontrolados como el actual, no vamos a fomentar NINGUNA aglomeración. No es por ahí...https://t.co/510kRSOnIX — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) April 9, 2021

El senador Tabaré Viera, del Partido Colorado, expresó en la misma red social que: