Diputada Reisch presentó proyecto de ley que intenta prohibir cría y reproducción de perros peligrosos

Details Saturday, 22 May 2021 20:47

Un proyecto de ley de la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch intenta prohibir la cría y reproducción de 16 razas que son consideradas peligrosas.

Nuestro periódico entrevistó a la legisladora, quien gentilmente accedió a explicar los motivos que la llevaron a tomar esta iniciativa.

Entre sus argumentos Reisch subraya, para dar una idea de la magnitud del problema, que “solamente al hospital Pereira Rossell ingresa un niño por día con mordeduras graves y hay unas tres mil denuncias por año”, acotando que hay un subregistro de mordeduras de animales en todo el país.

“Lamentablemente todos somos testigos como en forma reiterada existen ataques de perros de esta raza potencialmente peligrosa contra personas y que generan consecuencias físicas por lesiones transitorias o permanentes, que también llevan al fallecimiento, como el último caso de este niño de 5 años, que lamentablemente falleció en Atlántida a raíz de un ataque de un pitbull” y agregó “el espíritu de esto es evitar las lesiones en personas y los fallecimientos”.

“Este proyecto lo empezamos a elaborar en la primera quincena de febrero y lo culminamos de elaborar el 28 de marzo. Por distintas circunstancias no lo habíamos podido presentar y justo el día que lo íbamos a presentar acontece el caso de este niño y decidimos postergar la presentación por unos días”.

Respecto a las razas peligrosas, nos indicó que tomó “en cuenta que la Academia Nacional de Veterinaria que está constituida por excelentísimos y connotados veterinarios de nuestro país, de amplia trayectoria y que incluso ocuparon cargos como decanos de la Facultad de Veterinaria, había hecho un informe técnico que establecían como razas peligrosas al pitbull, al rottweiler y al fila. Nosotros hicimos una legislación comparada, también tomamos en cuenta como base el proyecto del exsenador Pedro Bordaberry, hicimos una legislación comparada con varios países y estaban registradas las restantes razas de las 16. Fue por eso que lo incluimos dada la evidencia internacional con respaldo técnico”.

Agregó la legisladora colorada “quiero aclarar que no va en contra de los animales. Soy una persona que me encantan los animales, soy muy perrera, toda mi vida he tenido perros, he incorporado a mi familia perros que han sido juntados de la calle y en la medida de lo posible siempre estoy colaborando con las protectoras de animales y con los refugios. Este proyecto de prohibir, que fue a nivel personal, es el que más me costaba incluir pero como diputada nacional no puedo hacer proyectos de ley en base a mis sentimientos sino que tengo que hacer proyectos de ley en base a los conocimiento técnicos.

Yo no soy profesional veterinaria, soy licenciada en nutrición, por tanto para ello tuve que hacer un análisis técnico de quienes han hecho punta con este tema en nuestro país que es la Academia Nacional de Veterinaria con sólidos respaldos profesionales técnicos y también internacional. En países que tenían la misma problemática, que en el correr de los años fueron por este camino, descendió la cantidad de ataques y la cantidad de personas heridas y fallecidas”.

Afirma la legisladora que “si se establece por respaldo técnico la prohibición de la cría, la comercialización y reproducción, quiero consignar que ya había sido votado en la Cámara de Diputados con el respaldo de todos los partidos políticos en el año 2014, se le daba a través de una ley que se aprobó que después no prosperó porque no se votó en el Senado, se le daba a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal (CONAHOBA) la potestad de establecer cuáles eran las razas potencialmente peligrosas y también de prohibir la cría, comercialización y reproducción de este tipo de animales. Ya hay antecedentes en nuestro país, votados por todos los partidos. El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado votaron afirmativamente en esta línea, en la prohibición de la cría, reproducción y comercialización. La otra cosa es la esterilización, creemos que hay que hacer una esterilización masiva en el país, para eso el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca dispuso recursos como nunca antes existieron para Bienestar Animal. Esa comisión dispone de tres millones de dólares al año, o sea, la plata está, lo que hay que ser ejecutivo para dar soluciones a las problemáticas, acá no hay falta de recursos, acá se tienen que demostrar las capacidades de solucionar los problemas que para eso fue que le pedimos el voto a la población, que nuestras propuestas eran mejores a las autoridades anteriores, entonces, lo tenemos que demostrar con hechos y resultados, no basta con hablar lindo sino que tenemos que obtener resultados”.

Acotó Reisch que “se establece que este tipo de perros no puedan tener acceso a la vía publica porque la mitad de los casos que fallecen son la vía pública. Para tener una idea de la magnitud del problema, solamente el hospital Pereira Rossell ingresa un niño por día con mordeduras graves, y hay unas tres mil denuncias por año, pese a un subregistro de mordeduras de animales en todo el país”.

Consultada cómo se ejercerán los controles, nos manifestó que “el Instituto Nacional de Bienestar Animal dispone de los recursos para dar una solución a esta problemática y no solo tenemos que hablar de esto, también tenemos que hablar de la problemática de los otros perros que están en la vía publica, que no son perros potencialmente peligrosos y que también se da la situación por la irresponsabilidad de sus tenedores que no proceden a la castración y proceden al abandono, o sea, permiten la reproducción y luego los abandonan. También hay que dar solución a esto y hay que dar solución al tema de la jauría de las majadas, hace unos días escuchaba que en Artigas hay 501 lanares afectados por un solo perro, 200 lanares fallecidos, 300 heridos; en el departamento de Colonia hay un solo productor, Cortela, que tiene 120 lanares fallecidos y otros tantos que quedaron mal heridos, hace poco concurrió con dos o tres lanares a la ciudad de Carmelo y los expuso en frente de la comisaría en la plaza para que se sensibilizaran y vieran cual es la problemática. Desde Bienestar Animal, según él nos consignaba, fueron se sacaron unas fotos pero el problema no lo solucionaron.

Acá tenemos que demostrar que tenemos la capacidad de solucionar los problemas que tiene la gente, porque para un productor, 120 lanares significa perder unos 10 mil dólares de venta de carne y si lo equiparamos a la perdida genética estamos hablando por encima de los 110 mil dólares más todo el tiempo que se invirtió en el mejoramiento genético, no solamente es con los lanares sino que también con los terneros. Esto se repite en todo el país, entiendo que la solución es, esto hay que analizarlo, poner un refugio para que todos estos perros que están actuando de esta forma a nivel de país, no se proceda a sacrificarlos pero sean enviados a ese lugar y vivan hasta cuando tengan que vivir y mueran de forma natural, no matados violentamente, esa es una de las opciones que estamos analizando por estas horas”.

“Hay que diferenciar lo que puede ser agresividad y lo que puede ser peligrosidad, una raza agresiva puede ser un caniche, un cocker o un pequinés, pero sabes que por el tamaño no va a ocasionarte lesiones de magnitud que puedan tener secuelas graves o la muerte” dijo la diputada colorada.